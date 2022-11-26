Nasuhi Güngör: Putin’in elindeki tek seçenek sorunu Ankara-Şam zemininde ele almak

Putin yönetimi, bizdeki kimi çevrelerin sırf ayakta kaldığı için güçlü sandığı Beşar Esad yönetiminin, terör örgütüne karşı savaşacak durumda olmadığını biliyor. Kendisi de böyle bir işe kalkışmayacağına göre, elindeki tek seçenek sorunu Ankara-Şam zemininde ele almak.

Anlaşılır kılmak için şöyle ifade edelim. Rusya, ABD’nin Kürtler üzerindeki gücünün zayıflamasını bekliyor. Türkiye’nin güvenlik endişesinin belli düzeyde giderilmesini hedefliyor; fakat bölgede kalıcı bir nüfuz sahibi olmasını da istemiyor.

Gördüğünüz üzere ortada şöyle olacak, böyle olmayacak kesinliğinde bir tablo yok. İç içe geçmiş pek çok sorun ve rekabet alanı var.

Nasuhi Güngör’ün yazısı