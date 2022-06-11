Nasuhi Güngör: Politik yarışın tam ortasına böyle bir ayrımcılığın eklenmesi…

Bazı sorunları daha fazla tartışarak ya da konuşarak çözmek mümkün değil. Hatta kapağını açtıkça sorunları daha da derinleştirmeniz muhtemel.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adaylık sürecinde ortaya çıkan Alevilik tartışması da bunlar arasında.

Bugün, Alevilikle ilgili tartışmaların, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden bu denli fütursuz ve ölçüsüz bir seyirde ortaya çıkması elbette çok rahatsız edici.

Üstelik, bu tartışmayı ortaya çıkaran asıl etkenin, muhalefet cephesinde CHP genel başkanının adaylığını istemeyenler olması da kelimenin tam anlamıyla garabet.

Politik olarak yürütülmesi gereken bir tartışmanın böyle bir zemine çekilmesi, dahası bunun aynı ittifak içinde yer alan bir diğer aktör, İYİ Parti üzerinden tırmanması da tatsız ve can sıkıcı.

Sonrasında yapılan açıklamalar, özürler ve ziyaretler önemli olsa da; politik bir yarışın tam ortasına böyle bir ayrımcılığın eklenmesi, bu sorunu yönetebilme konusundaki sıkıntılarımızın hala canlı olduğunu gösteriyor.

Nasuhi Güngör’ün yazısı