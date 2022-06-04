Nasuhi Güngör: Kılıçdaroğlu ismi üzerinde muhalefette mutabakat yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığı konusunda vites yükseltirken, masanın müdavimleri doğrudan beyanlarla değerlendirme yapmıyor. Ancak Ankara’da şunu herkes gayet iyi biliyor. Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinde muhalefet cephesinde bir mutabakat yok.

CHP içinde bu yönde kuvvetli bir bütünleşme olduğu üzerine gelen resmi açıklamaların, gerçekten partinin bütününü yansıttığını düşünmek de zor.

Ağır hasar almasına rağmen Ekrem İmamoğlu bahsi kapanmış değil. Mansur Yavaş tartışmasını daha uzaktan izliyor CHP tarafı. Ancak orada da adaylık meselesi canlılığını koruyor.

6’lı zeminde CHP’nin Kılıçdaroğlu isminde ısrar etmesi, diğer partilerin kendi adaylık gündemlerini ilan etmelerine kadar gider mi?

Bu ciddi bir ihtimal. Mesela Ali Babacan cephesi zaten bu yönde hazırlık içinde.

Nasuhi Güngör’ün yazısı