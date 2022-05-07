Nasuhi Güngör: Kılıçdaroğlu başka bir ismin adaylığını ortaya çıkarabilir

Mansur Yavaş’ın izlediği strateji gereği sahada olmaması, CHP yönetimine ona hamle yapma şansı vermiyor. Ayrıca yukarıda sözünü ettiğim anket sonuçları parti kurmaylarında da var. Sakin ve arka planda duran Yavaş’a yönelik her hamlenin onun lehine olacağının farkındalar.

Sözün kısası, Millet İttifakı tarafının iç dengelerinde siyasetin seyri giderek sertleşecek rekabetlere doğru ilerliyor.

Kılıçdaroğlu, değişimi temsil etme iddiasındaki iki belediye başkanını yarış dışında bırakmak için hangi hamleleri yapacak?

Dahası bu hamleleri yaparken, başka dengeler ve gelişmeler kendisinin değil, bir başka ismin adaylığını ortaya çıkarabilir mi?

Bunun cevabı benim açımdan evet.

Nasuhi Güngör’ün yazısı