Nasuhi Güngör: Hadiseler, bizi bekleyen geleceği yeterince endişeli kılıyor

Kim bilir kaçıncı kez söylemiş olacağım. Dünyada, bölgede ve elbette ülkemizde olup biteni anlamaya çalışıyoruz.

Farklı pencerelerden ve kaçınılmaz olarak zihnimizdeki bagajların etkisiyle.

Yeni bir dünya kuruluyor, orada yeni ittifaklar, arayışlar şekilleniyor derken; genel anlamda birbirini etkileyen, belirleyen ya da dönüştüren bir dizi hadiseden, iç içe geçmiş dinamiklerden söz ediyoruz.

Ancak daha en başında, kağıt üzerinde düşünüp öngördüklerimizin, beklenmedik gelişmelerle alt üst olabileceği gerçeğini kabul ederek. (…)

Peş peşe gelen hadiseler, dilerseniz aralarında hiçbir irtibat olmadığını düşünün, bizi bekleyen geleceği yeterince endişeli kılıyor.

Fransa’da Macron’un güçsüzleşmesi, İngiltere’deki “kabine darbesi”, Japonya’daki suikast ve Sri Lanka’daki olaylar.

Kendimizi ve olup biteni daha fazla ciddiye almalıyız.

Nasuhi Güngör’ün yazısı