Nasuhi Güngör: Dünya, Türkiye’deki seçimi dikkatle izliyor

Türkiye’deki seçim sürecinin tüm dünyada dikkatle izlendiğini söylemek kesinlikle abartılı sayılmaz. Dolayısıyla seçim sonuçları da aynı ilgiye, hatta çok daha fazlasına mazhar olacak.

Gün geçmiyor ki Türkiye’nin geleceğine dair birbirinden ilginç tezler duymayalım. Her durumda bunu ülkemizin önemine yormakta fayda var.

Çünkü seçim sonrasında Türkiye’yi kimin yöneteceği düşündüğümüzden çok daha geniş bir coğrafyada etki uyandıracak.

Malum, dünyadaki yeni çatışmayı, demokrasi ve otokrasi ekseninde okumamız pek bir ısrarla isteniyor. Hatta ondan öte bir okumaya gerek olmadığı da söyleniyor.

Artık pek de fısıltı sayılmayan bir tonda, memleketimizin baskıcı bir iktidarla yönetildiği, dolayısıyla da muhalefetin demokratik bir yönetimin kuvvetli adayı olduğu söyleniyor.

Yakın bir zamana kadar bu hususlarda entelektüel soğukkanlılığını koruyan isimlerin bile bahsettiğimiz tarif üzerinden pek bir heyecanlı ve ziyadesiyle taraftar olduğunu da görüyoruz.

Nasuhi Güngör’ün yazısı