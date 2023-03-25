Nasuhi Güngör: Böyle bir yükü toplumsal hafıza nasıl taşıyabilir?

Aylardır Türkiye’yi kim/kimler yönetecek sorusunun cevabını tartışıyoruz.

Siz bu tartışmalarda, gerçekten mumla aranacak istisnalar dışında; sakin, olup biteni geçmişiyle, ana dinamiklerini dikkate alarak, yeni etkileşimlerini görmeye gayret ederek, hepsinden önemlisi eleştirel bir yaklaşımla ve analitik olarak ele alan kaç kişi görebildiniz?

Bu çoraklık, bu kuraklık, bu hafızadan yoksun ve geçmişi bilmeyen, geleceği öngöremeyen hal sizi de ürkütmüyor mu?

Marifetmiş gibi söylüyoruz; bizde birkaç günde olup biten bilmem hangi ülkede bir yılda olmuyor diye. Bu vahim değil mi, böyle bir yükü toplumsal hafıza nasıl taşıyabilir? Buradan bir gelecek ve umut nasıl çıkabilir?

Seçim bitince sakinleşip, biraz olsun kafamızı kaldırıp ne olup bittiğine bakabilecek miyiz?

Nasuhi Güngör’ün yazısı