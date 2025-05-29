NASA, 15 bin ışık yılı uzaklıkta tanımlanamayan bir cisim keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA) araştırmacılar, Samanyolu galaksisinde Dünya’dan 15 bin ışık yılı uzaklıkta tanımlanamayan bir cisim keşfetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın Space’den aktardığına göre NASA’nın Chandra X-ışını teleskobuyla keşfedilen ve ‘ASKAP J1832-0911’ adı verilen cisim, her 44 dakikada bir, iki dakikalık süre boyunca hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayıyor.

‘Long period transient’ (LPT) türüne dahil edilen cisim, ilk kez bir LPT’nin yüksek enerjili X-ışını yayabildiğini de kanıtlıyor.

Araştırmacılar, bulgunun, LPT olarak adlandırılan yanıp sönen nesnelerin gerçekte ne olduğunu ve sinyallerini nasıl yolladıklarını anlamaya yardım edeceğini düşünüyor.

‘ASKAP J1832-0911’ın ölü bir yıldız olduğunu düşünen bilim insanları, bu cismin formuna dair henüz bir bulguya ulaşamadı.

Araştırmanın yürütücüsü ve Curtin Üniversitesi araştırmacısı Zieng Wang, “Bu nesne daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” dedi.

Gökbilimciler LPT’lerden gelen bu sinyallerin neden uzun, düzenli ve olağan dışı aralıklarla ‘açılıp’ ‘kapandığını’ henüz bilmiyor.

LPT’ler 2022’de keşfedildi, bugüne kadarsa 11 tane LPT tespit edildi.