Narkotik’ten metamfetamin raporu: 81 ile yayıldı; yakalanan miktar katlandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın metamfetamin raporuna göre, en yüksek kullanım oranı ‘işsiz’ ve ‘alt gelir’ gruplarında. Rapora göre bağımlıların yüzde 64’ü tedavi olmak istiyor.

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Merkezi sinir sistemini etkileyen ve pek çok fiziksel-psikolojik rahatsızlığı tetikleyen metamfetaminin kullanımının son yıllarda çok arttığı belirtiliyor.

Uzmanlar pandeminin yarattığı koşullar ve ekonomik krizle baş edemeyenlerin uyuşturucu madde kullanmaya yöneldiğine dikkat çekiyordu. Narkotik’in 43 bin 452 kişiyle düzenlediği anket sonucu hazırladığı rapor da bu görüşü destekledi.

Kullanıcılar arasında “İşim yok-çalışmıyorum/geçimimi başkaları sağlıyor” diyenlerin çokluğuna dikkat çekilen raporda “İşsizliğin bir sorun olduğu söylenebilir ama bu durum, madde kullanımında doğrudan risk sebebi olarak görülmemektedir” dendi.

İşsiz ve alt gelir gruplarındaki kullanım oranı

İşsizliğin direkt bir risk olmadığı savunulsa da hem bu oran hem de “Düzenli işim var” diyenlerin alt gelir gruplarından olması dikkat çekti. “İşim yok-çalışmıyorum/geçimimi başkaları sağlıyor” diyenlerin oranı yüzde 30,1’ken “Ara ara çalışıyorum”diyenlerin oranı yüzde 15. ”Düzenli bir işim var” diyenlerin oranıysa yüzde 54,9.

Düzenli çalıştığını söyleyenlerin meslekleri de şöyle:

Eğitim düzeyleri düşük

Kullanıcıların eğitim düzeylerindeki düşüklük de dikkat çekti. Buna göre en yüksek oran yüzde 39,6’yla ortaokul ve dengi okullar, en düşük oransa yüzde 0,1’le yüksek lisans mezunlarından oluşuyor.

Çoğu meraktan başlamış

Kullanıcıların maddeye başlama nedenlerinden ‘merak’ yüzde 33,6’yla en başta yer alıyor. Nedenler arasında diğer oranları şöyle:

Çoğu tedavi olmak istiyor

“Tedavi olmak ister misiniz” sorusuna yüzde 64’ü “Evet” derken yüzde 36’sı “Hayır” diyor.

Ayrıca çalışmaya göre metamfetamin kaynaklı ölümler de arttı. Aşırı doz ölümlerin 941 olarak en yüksek görüldüğü 2017’deki ölümlerde metamfetamin oranı yüzde 7,8 iken, 270 ölümün kaydedildiği 2021’de bu oran yüzde 46,3 oldu.

2015’te 54 ilde tespit edilen maddenin, 2020 itibariyle 81 ilde görüldüğü bildirilen çalışmada, 2016-2021 döneminde her geçen yıl metamfetamin yakalama miktarının arttığı bildirildi. Dört katla en belirgin artışın kaydedildiği 2020’deki miktar 4 bin 168 kilogram olurken, 2022’nin sadece ilk yedi ayındaki miktarın iki kat artarak 8 bin 600 kilograma ulaşması dikkati çekti.