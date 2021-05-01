Napolyon’un kanını taşıyan kumaş açık artımaya çıkıyor

Otopsisi sırasında Napolyon Bonaparte’ın üzerine örtülen kumaş satışa çıkarılıyor. Koleksiyonerler Fransız imparatorun DNA’sına sahip olma fırsatı yakalayacak.

Napolyonun bu portresi de açık artırmada olacak. Fotoğraf: Reuters

Napolyon 1815’teki Waterloo Savaşı’nı kaybetmesinin ardından Atlantik Okyanusu’ndaki Saint Helena adasına sürgüne gönderilmiş, 5 Mayıs 1821’de 51 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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5 Mayıs’taki açık artırmada kanlı örtünün yanısıra Napolyon’un bir tutam saçı, ipek tozlukları, baş harfininin işlendiği bir gömleği dahil 360 obje satışa çıkarılacak.

Ölümünün 200’üncü yıldönümünde yaplıacak açık artırmanın en dikkat çeken ürünü kanlı örtünün 18 bine avroya (180 bin lira) alıcı bulması bekleniyor.

Açık artırmayı düzeleyen Jean-Pierre Osenat “Bu kan lekesiyle impratorun DNA’sına sahip olacaksınız. Ona bundan daha yakın olmak mümkün değil” dedi.

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Naployon’un nmeşhur gömleklerine de değinen Osenat şunları söyledi: “Aşırı derecede temizlik takıntısı vardı. Günde üç-dört kez banyo yapardı. Ayda 10-20 litre parfüm kullanırdı ve sürekli gömlek değiştirirdi.”