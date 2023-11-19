Napolyon Bonapart’ın ünlü şapkası 59 milyon liraya satıldı

Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart’ın ünlü şapkası Paris’te açık artırmada 1,9 milyon avroya (59 milyon 490 bin lira) satıldı.

Tarihin en çok konuşulan siyasi ve askeri figürlerinden Napolyon Bonaparte’ın 19’uncu yüzyılda Fransız imparatorluğunu yönettiği döneme ait siyah kunduz keçe şapkası bugün Fontainebleau’daki Osenat müzayede evi tarafından açık arttırmada satışa sunuldu.

Napolyon’un kimliğinin bir parçası olarak görülen şapkaya 600 bin ila 800 bin avro arasında değer biçildi.

Şapka, açık artırmada 1,9 milyon avroya (59 milyon 490 bin lira) satıldı.

İmparatorun semboü

Napolyon şapkasını omuzlara paralel olarak takarken, subaylarının çoğu şapkalarını omuzlara dik olarak takıyordu.

Müzayedeci Jean Pierre Osenat, insanların bu şapkayı her yerde tanıdığını belirterek imparatorun sembolü olduğunu söyledi: “Savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon’un orada olduğunu biliyorlardı. Özel hayatında da şapkayı ya kafasında ya da elinde taşır, bazen de yere atardı. Bu imparatorun sembolüydü.”

Öte yandan müzayedeyi düzenleyenler, şapkanın 19’uncu yüzyıl boyunca Napolyon’un sarayının levazım subayının ailesinde kaldığını ve iyi korunmuş olduğunu kaydetti.

Satılan diğer eşyalar arasında Napolyon’un 1815 Waterloo yenilgisinden sonra arabasından yağmalanan gümüş bir tabak ve içinde tıraş bıçağı, gümüş bir diş fırçası, makas ve diğer özel eşyalarının bulunduğu ahşap bir çanta da yer alıyor.