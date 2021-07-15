Napolyon’un şapkası açık artırmaya çıkacak: 600 bin avro değer biçildi

Fransız asker ve siyasetçi Napolyon Bonapart’ın (1769-1821) bir grup kişisel eşyası Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmanın ‘yıldızı’ 400-600 bin avro (4,048-6,071 milyon lira) değer biçilen şapka.

Fotoğraf: Sotheby’s

Napolyon’un Tilsit Anlaşması’nı (1807 yılında Fransa ile Rusya arasında imzalandı) imzalarken taktığı düşünülen şapka ve diğer eşyalar 15-22 Eylül’de açık artırmaya sunulacak.

1814 yılında Britanyalı siyasetçi Michael Shaw-Stewart tarafından satın alınan şapka aile içinde kuşaktan kuşağa aktarıldı.

Napolyon’a ait bicorn şapkaların 19’u günümüze ulaştı; çoğu müzelerin koleksiyonlarında yer alıyor.

100’ü aşkın eşyanın satılacağı açık artırmada şapkanın yanısıra, heykel, gümüş obje, mücevher ve fotoğraflar var.