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Yaramazlara biraz batar!

Napolyon’un şarabı 30 bin dolara satıldı

Fransız asker ve siyasetçi Napolyon Bonapart için hazırlanan 200 yıllık bir şarap açık artırmada 30 bin dolara (257 bin 487 lira) satıldı.

Fotoğraf: New York Post

Güney Afrika şarabı, Christie’s Müzayede Evi tarafından bu ülkede açık artırmaya çıkarıldı. Şarabın, 1821’de, Napolyon Britanya’ya bağlı St Helena Adası’nda sürgündeyken yollanması planlanmıştı. Ancak, o, mayıs ayında, şarap henüz hazırlanma aşamasındayken hayatını kaybetti. Bunun üzerine Güney Afrika’nın en eski şarap üreticisi ‘Grand Constance’ Napolyon’un tadamadığı şarabı satışa çıkardı.

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‘Cape Fine & Rare Wine Auction’ adlı şarap müzayedesine başkanlık eden Charlie Foley, “Bu dünyada günümüze ulaştığını düşündüğümüz 12 Grand Constance’den biri” dedi.

Foley, şarabı Britanyalı birinin satın aldığını, yaşına rağmen içilebileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Grand Constance günümüzde misket üzümünden üretiliyor.

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Bir koleksiyonun anatomisi

Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.
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