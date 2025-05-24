Napoli şampiyonluğu kutluyor: En az 39 yaralı

İtalya Serie A’da 202-2025 sezonu şampiyonu Napoli’nin şampiyonluk kutlamalarında en az 39 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Serie A’nın 38’inci ve son haftasında dün evinde ağırladığı Cagliari’yi 2-0 yenerek, en yakın rakibi Inter’in 1 puan önünde 82 puanla şampiyon olan Napoli’nin başarısı kentte sabaha kadar kutlandı.

İtalyan ANSA Ajansı kutlamalarda çoğu havai fişek ve meşale kullanımından ya da çıkan kavgalar sebebiyle olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığını yazdı.

Yaralananlar arasında bıçaklananların da olduğu kaydedildi.

Habere göre kentte en az 10 hırsızlık ve soygun vakası da yaşandı.

Yine kutlamalar sırasında kentteki Trieste ve Trento Meydanı’nda yer alan Carciofo (Enginar) Çeşmesi’nde maddi hasar oluştuğu yazıldı.

Bu Napoli lig tarihindeki dördüncü, son üç yıldaysa kazandığı ikinci şampiyonluk.

Ayrıca Napoli takımının 26 Mayıs’ta şehirde kupayla şampiyonluk turu atacağı ve kutlamaların pazartesi geç saatlere kadar sürebileceği aktarıldı.