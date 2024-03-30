Napoli, ırkçılığı diz çökerek protesto etti

İtalya Serie A’dan Napoli’nin oyuncuları, Brezilyalı takım arkadaşları Juan Jesus’a yapılan ırkçılığı diz çökerek protesto etti.

Napoli takımı diz çökerek arkadaşlarına destek verdi.

Napoli’nin bugün ağırladığı Atalanta’yı 3-0 yendi.

Maçtan önceki seremoni ilginç bir protestoya sahne oldu.

Napolili oyuncular hep birlikte tek dizlerinin üzerine çökerek takım arkadaşları Juan Jesus’a destek verdi.

ABD’de yayılan söz konusu bu eylem, ırkçılık karşıtlığını sembolize ediyor.

Ne olmuştu?

Söz konusu ırkçılık iddiası 17 Mart’ta oynanan Inter-Napoli maçından sonra gündem olmuştu.

Napoli takımından Juan Jesus, Interli Francesco Acerbi’nin maç sırasında kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu öne sürmüştü.

Bu iddiaların ardından İtalya Futbol FederasyonuAcerbi’nin İtalya Milli Takımı’nın 22 ve 24 Mart’taki Venezuela ve Ekvador maçlarının kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Acerbi, hafta içinde kanıt yetersizliğinden aklanarak herhangi bir ceza almamıştı.

Bu karar, Napoli ve Juan Jesus tarafından hayal kırıklığıyla karşılanmıştı.