Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: ‘Okulları hiç açmayalım’ diyen birçok bakan vardı dünkü toplantıda; hepsini isim isim biliyorum

Çok üzülerek söylüyorum: 6-18 yaş arası kuşağın enkaz haline gelmesinden ülke olarak hepimiz sorumluyuz. Az ya da çok.

Ama sanırım 1,5 yılın ardından dün kabine toplantısında hala “Okulları hiç açmayalım” diyebilen bakanlar, ekonominin, turizmin çarkları dönsün diye çocukların hayat çarklarını durduranlar diğerlerinden çok daha fazla sorumlu.

Reklam

Evet, ne üzücü ki “Okulları hiç açmayalım” diyen birçok bakan vardı dünkü toplantıda.

Hepsini isim isim biliyorum.

Onların yaptıklarından ben utanıyorum.

Reklam

20 yıllık bir gazeteci olarak şunu görüyorum, gelecek kuşaklarını adeta bir milli mutabakatla böylesine feda edebilen bir ülke daha ileri gidemez. Zaten gitmeyecek de… Orta düzey bir ülke olarak kalmaya mahkum Türkiye. 

Nagehan Alçı’nın yazısı

SON HABERLER

Moda takip etmez, önde gider!

Gardırobumuzdaki giysilerin ancak yüzde 20-30’unu kullanıyor ve bir kıyafetimizi ortalama yedi kez giydikten sonra elden çıkarıyoruz. Maalesef moda, çılgın tüketim ve hızlı üretim döngüsüyle sürdürülebilir olmayan bir sektöre dönüşmüş durumda. Kendi alışkanlıklarımızdan başlayarak moda sektöründe de modeli yeniden kurgulamanın zamanı gelmemiş mi?

Boğaziçi’nde dersleri engellenen Feyzi hoca: Gerekçe ahlakla bağdaşmıyor

Ders vermesi engellenen Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü hocası Feyzi Erçin süreci Diken’e anlattı. Öne sürülen gerekçenin ne ahlakla ne akademik ilkelerle bağdaştığını belirten Erçin “Öğrencilerime desteğe devam edeceğim, bıraktıramazlar” dedi. Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ün son icraatı üzerine aylardır süren eylemlerini ‘bir üst safha’ya taşıyabilir.

Köylüler valiye hesap sordu: Mahkeme bitmeden taş ocağına nasıl izin verdin?

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar köyüne yapılmak istenen taş ocağına yöre halkı karşı çıktı ve valiliğin önüne giderek oturma eylemi yaptı. Köylüler, otoyola hammadde temini için yapılacak taş ocağının geçim kaynağı olan kekik tarlarına zarar vereceğinden endişe ediyor. Çünkü Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’ini de bu bölgeden sağlanıyor.