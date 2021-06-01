Nagehan Alçı: ‘Okulları hiç açmayalım’ diyen birçok bakan vardı dünkü toplantıda; hepsini isim isim biliyorum

Çok üzülerek söylüyorum: 6-18 yaş arası kuşağın enkaz haline gelmesinden ülke olarak hepimiz sorumluyuz. Az ya da çok.

Ama sanırım 1,5 yılın ardından dün kabine toplantısında hala “Okulları hiç açmayalım” diyebilen bakanlar, ekonominin, turizmin çarkları dönsün diye çocukların hayat çarklarını durduranlar diğerlerinden çok daha fazla sorumlu.

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Evet, ne üzücü ki “Okulları hiç açmayalım” diyen birçok bakan vardı dünkü toplantıda.

Hepsini isim isim biliyorum.

Onların yaptıklarından ben utanıyorum.

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20 yıllık bir gazeteci olarak şunu görüyorum, gelecek kuşaklarını adeta bir milli mutabakatla böylesine feda edebilen bir ülke daha ileri gidemez. Zaten gitmeyecek de… Orta düzey bir ülke olarak kalmaya mahkum Türkiye.

Nagehan Alçı’nın yazısı