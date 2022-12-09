Nagehan Alçı: Neden tutuklanmıyorlar?

Ortada bir tarikat ile bağlantılı olan bir vakfın başkanı sözde bir baba var.

Bu sözümona baba küçücük kızını bir müride “vermiş”.

Ne tuhaf ki Ekmekçiler Odası Başkanı saçma bir laf ettiği için anında tutuklanıyor ama bu “baba” ve bu “damat” hala elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Skandal bu..

Üstelik daha önce merdiven-altı tarikatlarında taciz ve tecavüz suçları ile gündeme gelenler hızlı bir şekilde tutuklanmışken…

Hatırlarsınız 2020’de Sakarya Akyazı’da yine bir tarikat şeyhi 12 yaşında bir kıza tacizde bulunmuştu, iddialar yayılınca ivedilikle cezaevine gönderildi.

Yine geçtiğimiz haziran ayında da yine bir tarikat ile bağlantılı yurtta tecavüz hadisesi gündeme geldi, tecavüzcü hemen tutuklandı.

6 yaşında gelin edildiği ve sistematik tecavüze uğradığı iddia edilen HKG ile ilgili olayın failleri damat ve baba neden tutuklanmıyor?

Soruyorum yetkililere… Neden tutuklanmıyor?

Nagehan Alçı’nın yazısı