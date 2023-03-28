Nagehan Alçı: Muhtemelen AK Parti hiçbir zaman tek başına iktidara gelmezdi

Eğer benim de içinden çıktığım laik kesimin büyük çoğunluğu 90’larda “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sunduğu bu özgürlükçü ve kendi önyargılarına eleştirel bakan perspektifte olsaydı muhtemelen AK Parti hiçbir zaman tek başına iktidara gelmezdi.

AK Parti, başörtülü kadınlara “gündelikçi temizlikçi” olmayı layık gören bu laikçi faşizme karşı tepki olarak sandıktan çıktı.

Laik kesim bugün bu özeleştiriyi yapabilmeli.

90’larda Kemalizm adı altında “Geçenlerde şu üniversiteye gittim. Hala başörtülü öğrencileri derslere alıyorlar. Nerede devlet? Nerede polis? Bu türbanlılara izin veren Rektörler Atatürk’e ihanet ediyor” minvalinde yazılar yazanlar da keşke bu diziden ders alabilse.

Ancak maalesef özlerindeki bu faşizm pek değişmişe benzemiyor…

İslami kesimin de ders çıkarması gereken çok konu var.

Nagehan Alçı’nın yazısı