Nagehan Alçı: ‘Laik bir Tayyip Erdoğan’ cümlem çok alıntılandı

Dünkü yazımda yer alan “Tayyip Erdoğan’dan şahsen nefret eden ama hemen her konuda devlet gibi, Cumhur İttifakı gibi düşünen bir seküler kesim ortaya çıktı son 8 senede. Bunlar aslında laik bir Tayyip Erdoğan istiyorlar.” cümlem de çok alıntılandı.

Esasen yazıdaki en kritik cümle buydu. 2015’ten itibaren yüzde 20’lik bir kesim hariç tüm sosyal kesimler adım adım daha keskin şekilde Türk milliyetçisi oldular. Yüzde 80 gibi çok büyük bir çoğunluktan bahsediyoruz.

Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun önündeki en büyük bariyer işte bu sosyolojik doku. Yüzde 80 içinde Erdoğan’dan bıkmış ve bezmiş geniş bir kesim de olsa bunların Kılıçdaroğlu’na oy atmak noktasında kafası karışık gibi gözüküyor.

Kimisi seküler-milliyetçi, kimisi muhafazakar-milliyetçi, kimisi Atatürkçü-milliyetçi kimisi dindar-milliyetçi kimisi şehirli-milliyetçi kimisi taşralı kasabalı-milliyetçi kimisi de Ersan Şen gibi tüm bunların karışımı ama aslında temel noktalarda benzer bir zihniyet profili bu. Bu profilin iyi analiz edilmesi gerekiyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı