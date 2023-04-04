Nagehan Alçı: Kızılcık Şerbeti, Ortadoğu zihniyetini sorguladığı için bu kadar başarılı

Berkun Oya’nın başyapıtı “Bir Başkadır” ile beraber son 20 senenin en çok konuşulan işlerinin başında tartışmasız “Kızılcık Şerbeti” geliyor.

“Kızılcık Şerbeti” hem İslami kesim hem de laik kesimdeki bu bir türlü değişmeyen Ortadoğu zihniyetini sorguladığı için bu kadar başarılı.

Bir insanın “Müslüman Ortadoğulu” ya da “Seküler Ortadoğulu” olmasının arasındaki farkın kontrplak kadar ince olduğunu gösteriyor “Kızılcık Şerbeti”…

Önemli olanın laikçi ya da dinci olmaktan ziyade özgürlükçü olmak olduğunu anlatıyor.

Demokrat olmanın hayati önemde olduğunu vurguluyor.

Yaşam tarzı değil zihniyetlerimiz önemlidir diyor…

Nagehan Alçı’nın yazısı