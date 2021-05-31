Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: Kabinenin tüm üyeleri, özellikle Sayın Koca’ya yalvarıyorum

Size kesin bir bilgi vereyim: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantıda ilkokulları tam zamanlı açmayı teklif edecek.

Bu, önümüzdeki son şans…

Reklam

Kabinenin tüm üyeleri, özellikle Sayın Fahrettin Koca’ya yalvarıyorum: Sayın Selçuk’un bu önerisini kabul edin. Artık çocukları evde tutma ısrarınızdan vazgeçin. Okulların kapalı kalması yarardan çok zarar veriyor.

Bu ülkenin geleceğini kaybediyoruz!

15 ay boyunca ekonomi durmasın diye birçok bakanlık kendi alanında bastırdı. Oteller neredeyse hiç kapanmazken okullar neredeyse hep kapalı kaldı.

Reklam

Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri diğer alanların güçlü lobileri nedeniyle geri çevrildi. Çocuklar devamlı bekledi, bekledi…

15 aydır bu ülkenin gelecek kuşakları ev hapsinde.

Nagehan Alçı’nın yazısı

SON HABERLER

Pandemi günlerinde nefes almak için: ArtContact İstanbul başlıyor

İstanbul, bu yıldan itibaren yeni bir çağdaş sanat fuarına ev sahipliği yapmaya başlıyor; ArtContact İstanbul. Her yıl Mayıs ayı sonunda düzenlenecek fuar, kamusal alanda sanatı ve eserleri yaygınlaştırmayı, gençlerin önünü açmayı ve uluslararası işbirliklerini hedefliyor…

Covid-19 aşıları ‘cinsiyetçi’ mi?

Hem klinik araştırmalar hem de ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verileri Covid-19 aşılarının kadınlarda daha az etkili olabildiğini gösteriyor.