Nagehan Alçı: Kabinenin tüm üyeleri, özellikle Sayın Koca’ya yalvarıyorum

Size kesin bir bilgi vereyim: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantıda ilkokulları tam zamanlı açmayı teklif edecek.

Bu, önümüzdeki son şans…

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Kabinenin tüm üyeleri, özellikle Sayın Fahrettin Koca’ya yalvarıyorum: Sayın Selçuk’un bu önerisini kabul edin. Artık çocukları evde tutma ısrarınızdan vazgeçin. Okulların kapalı kalması yarardan çok zarar veriyor.

Bu ülkenin geleceğini kaybediyoruz!

15 ay boyunca ekonomi durmasın diye birçok bakanlık kendi alanında bastırdı. Oteller neredeyse hiç kapanmazken okullar neredeyse hep kapalı kaldı.

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Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri diğer alanların güçlü lobileri nedeniyle geri çevrildi. Çocuklar devamlı bekledi, bekledi…

15 aydır bu ülkenin gelecek kuşakları ev hapsinde.

Nagehan Alçı’nın yazısı