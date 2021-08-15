Nagehan Alçı: Felaketin sorumlusu her şeyden önce yanlış şehirleşmenin önünü açanlar

Bozkurt’ta, Sinop’ta, Bartın’da selin vurduğu yerlerde cansız bedenleri bulunanlar ve su baskınlarında kaybolup, hala bir umut arananları aralıksız olarak izliyorum iki gündür. Ölü sayısı 58 oldu, kayıp ise 77’yi buldu.

Böyle bir felaket, böyle bir acı karşısında ne denebilir? O yıkılan evler, o çarpık yapılaşma, o daraltılan su yatağı… Hepsi doğanın bozulan dengesinin karşısında sorumlu.

Böylesine hazırlıksız, yanlış, bozuk bir düzen oldukça ölmeye mahkumuz…

Çok büyük bir felaket yaşıyoruz ve bu felaketin sorumlusu her şeyden önce yanlış şehirleşmenin önünü açanlar.

Ancak giderek içe kapanan Türkiye’de Karadeniz’deki sel felaketini de sadece Türkiye’nin bize özgü koşullarına ve bize bağlarsak daha çok felaket yaşarız. Global olarak büyük bir denge sarsılmasının tam ortasında olduğumuzu unutmamalıyız.

Nagehan Alçı’nın yazısı