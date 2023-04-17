Nagehan Alçı: Bu sözleri alkışlıyorum, bravo Akşener!

Meral Akşener ne yaptı da ben bu tavra Özalist açılım diyorum? Aslında İYİ Parti de şu an AK Parti gibi Özal çizgisine çok uzak. Fakat Meral Akşener iki gün önce bir iftarda yaptığı konuşmada 2019 yerel seçimlerinde 29 Kürt belediye başkan adayının nüfus cüzdanı fotoğraflarıyla PKK’lı oldukları iddia edilerek kimliklerinin ifşa edildiğini anlatıp şu cümleleri söyledi: “Bu ne demek biliyor musunuz? Kürt’sün eşitsin PKK’lısın. Ben bunu reddediyorum, reddettim. İster oy verin ister oy vermeyin. Reddediyorum. Beraberce reddediyoruz. Benim gözümde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimdir? Şu nüfus cüzdanının sahipleridir. Bu nüfus cüzdanı sahibi olan ağadır, paşadır, beydir, hepsidir. Hepimizin bu nüfus cüzdanı eşittir. Eşitliktir. Kırmızı çizgi nedir? Vatanımızın birliği, bütünlüğüdür. Milletimizin beraberliği ve al bayrağımızdır.”

Bu sözleri alkışlıyorum. Bravo Akşener! İşte bu tavır Meral Akşener’in Özal’a yaklaştığı yerdir. Nitekim Salim Ensarioğlu gibi isimlerin İYİ Parti tarafından milletvekili adayı yapılması da çok doğru bir açılım. Meral Hanım, “Kürt meselesi yoktur” inkarcılığından uzaklaşmaya çalışıyor. Partiyi bu açıdan daha özgürlükçü çizgiye götürmeye gayret ediyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı