Nagehan Alçı: Bakan Özer’i cesaretinden dolayı tebrik ediyorum!

Öğretmenlik meslek kanunu meclisten geçti.

Kim ne derse desin, ben günlerdir linç edilen, türlü eleştirilerin hedefi olan Sayın Özer’i cesaretinden dolayı tebrik ediyorum!

Özer’in göreve geldiğinden beri popülizm dalgalarına karşı doğru bildiği yolda ilerlemesini de takdirle karşılıyorum.

Pandemi zamanında büyük bir utanç olarak kapalı tutulan okullar onun sayesinde açıldı. O günlerde de hatırlayın veliler öyle bir korkutulmuştu ki okulları açmak istiyor diye yine Bakan Özer’e karşı büyük bir eleştiri dalgası vardı. Maalesef eğitim dünyasından da ‘koca koca’ isimler ne propaganda yaptılar, ne korku bulutları saldılar çocuklar evde hapis kalmaya devam etsinler diye… Mahmut Bey dinlemedi, direndi ve haklı olduğu ortaya çıktı. Okulların açılmasının pandemide kapalı kalması ile kıyaslandığında tek bir olumsuz etkisi görülmedi. Aksine, çocukların boşu boşuna bir buçuk sene kaybettikleri anlaşıldı.

Göreceksiniz öğretmenlik meslek kanunu ile yapılan düzenlemeler de bir süre sonra öyle olacak. Doğruluğu ve öğretmenlere katkısı görülecek.

Nagehan Alçı’nın yazısı