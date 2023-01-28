Nagehan Alçı: Babacan aday listesi hazırlıyor

Aday tartışmasında en berrak parti CHP. Hiçbir tartışmaya açık kapı bırakmayacak şekilde tüm partililer kesinlikle Kemal Bey aday olmalı, bu konuda parti olarak kararımız net diyorlar.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti zaten başından beri Sayın Kılıçdaroğlu’na açık destek veriyor.

Gördüğüm kadarıyla Gelecek Partisi’nde de bu konuda önemli oranda uzlaşı sağlanmış.

DEVA özellikle pazartesi açıklanacak ortak politikalar metninden önce adaylık meselesini ele almayı ilkesel olarak yanlış buluyoruz diyor fakat orada da Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir pürüz çıkacağı yönünde bir işaret göremedim.

Yalnız şunu öğrendim: Sayın Babacan partililerle baş başa görüşmeler yapıp aday konusunda bir liste hazırlıyor. 13’ündeki toplantıya o liste ile gidecek.

13’ünde aday artık kesinlikle konuşulacak ama bir karar verilecek mi?

Verilebilir diyen önemli kaynaklar var fakat şayet İYİ Parti’nin özellikle vurguladığı gibi anket yaptırma fikrinde karar kılınırsa o halde böyle bir olasılık kalmaz.

Ancak bu durumda Kemal Bey’in hem kararlı tutumunu “sahaya bakalım”a çevirmesi hem de kendi parti kamuoyunu yumuşatması gerekir.

Kaldı ki listeye diğer partiler başka isimler eklemek isterse ne olacak? Ve hangi anket neye göre baz alınacak?

Ben tüm bu tabloya bakınca Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığının çok büyük bir ihtimal olduğu kanaatimi koruyorum.

Nagehan Alçı’nın yazısı