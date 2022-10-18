Nadir görülen uğur böceği örümceğine Elazığ’da rastlandı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde, Türkiye’de ve Avrupa’da nadir görülen, uğur böceğine benzerliğinden dolayı halk arasında ‘uğur böceği örümceği’ olarak bilinen ‘Eresus kollari’ türü örümcek görüldü.

Fotoğraf: AA

İlçe kırsalında arkadaşlarıyla doğa gezisine çıkan Umut Ağrıtmış, yerde kırmızı rengi ve sırtındaki siyah noktalarıyla uğur böceğini andıran bir örümcek olduğunu fark etti. İlk defa gördüğü örümceği cep telefonuyla görüntüledi.

Ağrıtmış’ın çektiği görüntüleri inceleyen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Danışman, AA muhabirine, örümceğin Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer aldığını söyledi.

Örümceğin Eresidae familyasının Eresus cinsinden olduğunu belirten Danışman, Türkiye ve Avrupa’da nadir olarak görüldüğünü ve ‘uğur böceği örümceği’ veya ‘kadife örümcek’ olarak adlandırılan Eresus kollari türü örümcek olduğunu söyledi.

Danışman, Türkiye’de nadir görülen bu türle ilgili araştırmalar yaptıklarını anlattı: ”Kırsal alanlarda toprak içinde yaptıkları yuvada yaşıyorlar. Eresus kollari erkek örümcektir. Zehri insanları etkileyebilir. Soktuğu yerde kısmi acı, ateş artışı, kalp atım hızında artış ve baş ağrısı oluşturabilir. Bu tür için ölüm vakası bildirilmemiştir.”