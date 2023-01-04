Naci Görür’den hükümetin konut projesine tepki: Zamansız ve önceliksiz

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, hükümetin bugün açıkladığı ‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası‘nı ‘zamansız ve önceliksiz’ bularak eleştirdi.

Prof. Dr. Naci Görür, hükümetin ‘orta gelirliye yönelik konut kampanyası’nı eleştirdi.

Hükümet, dar gelirliler için başlattığı sosyal konut projesinin ardından, orta gelirliler için de bir adım atarak bugün ‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’nın detaylarını açıklamıştı.

İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması beklenen kampanyaya Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bu tür projelere karşı çıkmadığını ancak hükümetin önceliğinin deprem bölgelerindeki evlerin depreme dirençli hale getirilmesini sağlamak olması gerektiğini söyleyen Görür, şöyle devam etti:

“Bunca sağlıksız bina varken ve öncelikle bunların depreme dirençli hale getirilmesi gerekirken hükümetimizin gayret ve olanaklarını yeni konut yapma işine vermesini zamansız ve önceliksiz buluyorum. Unutmayalım: yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Bu hakka en acımasızca ve topluca kasteden en büyük tehlike depremdir. Bir devletin en başta gelen görevi insanlarının can güvenliğini sağlamaktır. Halkımız deprem dirençli kentlerde yaşamayı hak etmektedir.”