Müze yönetimi itiraf etti: Milyonlarca dolarlık üç eser kırıldı

Tayvan’ın başkenti Taipei’deki Ulusal Saray Müzesi’nin yönetimi, toplamı 77 milyon dolar (1 milyar 433 milyon lira) değerinde üç eserin kırıldığını ‘itiraf etti.’

Fotoğraflar: Ulusal Saray Müzesi

Müzenin geçmişte kırıldığını şimdi açıkladığı eserler Ming ve Çing Hanedanı döneminden kalma. Açıklamaya göre bir kase, bir tabak ve bir çay fincanı son 1,5 yıl içinde kırıldı. Hepsi aynı gün kırılmadı.

15 ve 17’nci yüzyıldan kalma eserlerin kırıldığı geçen hafta muhalefetten bir milletvekili konuyu gündeme getirince ortaya çıktı. Milletvekili Çen I-şin, müze müdürünü çalışanları eserlerin kırıldığını gizlemeleri ve kayda geçirmemeleri, müzede duruyorlarmış gibi evrak hazırlanıp konunun üstünü kapamaya çalıştığını söyledi.

Bu suçlama sonrasında müze müdürü Vu Mi-ça’dan itiraf geldi ancak gizlemeye çalıştığı iddialarını reddetti.

10 yıllık güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Üç eserin ikisinin nasıl ve kimin tarafından kırıldığının belirlenemediğini, birinin ihmal sonucunda kırıldığının anlaşıldığı, söz konusu müze çalışanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını belirtildi.

Eserlerin kırılması büyük tepki çekti. Sosyal medyada gündem oldu.

Müze, dünyanın en büyük Çin eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kırılan üç eser de dahil sergilenen nadide parçalar sigortalı değil.