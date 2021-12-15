Müşterinin telefonunu aldığını inkar etti, kamera görüntülerinde yakalandı: Şoför kartı iptal

İstanbul’da müşterisinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü serbest bırakıldı, şoför kartı iptal edildi.
AA’nın aktardığına göre Kuştepe Polis Merkezi’nde müracaat eden Azerbaycan vatandaşı K.K.’nin, Cihangir’den binip Şişli’deki İzzetpaşa Mahallesi’nde indiği takside cep telefonunu unuttuğunu bildirdi.
Polisin başlattığı çalışmada gözaltına alınan taksi sürücüsü M.A., müşterinin cep telefonunu konum için kullandığını ve istenilen adrese ulaştıktan sonra geri verdiğini iddia etti.
Taksideki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin konum bulmak için kullandığı cep telefonunu, adrese gelince ön koltuğa bıraktığını, müşteri indikten sonra da çantasına koyduğunu tespit etti.
Hakkında ‘açıktan hırsızlık‘ suçundan işlem yapılan M.A., serbest bırakıldı.
Öte yandan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) ticari taksi için yedi gün ruhsat iptaline, ticari taksi sürücüsünün ise şoför kartının iptal edilmesine karar verdi.