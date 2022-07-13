Avustralya’da, müşterilerinin ‘yüz izini’ kaydeden iki firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: news.mit.edu

Ürün yelpazesi perde aksesuarından çadıra kadar uzanan ‘Bunnings’ ile Yeni Zelanda ve Avustralya’da 323 mağazası bulunan zincir Kmart’ın bazı yerlerde yüz tanıma teknolojisini kullandığı anlaşılınca kişisel verilerin korunması konusunda denetim yapan ve hak arayan tüketici grubu harekete geçti.

Uygulamanın etik dışı olduğunu ve izin alınmadan kullanıldığını belirten ‘Choice’ adlı sivil toplum kuruluşu, 1000 hanede yapılan ankette 100 kişiden 75’inin bu teknolojinin kullanıldığından haberdar olmadığını söylediğini duyurdu.

Avustralya Enformasyon Komiserliği, ‘güvenlik önlemi ve hırsızlığın önüne geçmek amacıyla’ müşterilerinin yüz izini kaydettiklerini belirterek savunma yapan iki şirket hakkında soruşturma açtı. Kişisel verileri korumaya dair yasaların ihlal edilip edilmediği araştırılacak.

Bunnings, teknolojinin sıkı denetim yapılarak kullanıldığını, kaydedilen verinin pazarlama amaçlı kullanılmadığını, sadece mağazalara girişi yasaklanan, şüpheli ve suç işlemiş kişilerinkini sakladıklarını açıkladı.

Kmart’ın sözcüsü de uygulamanın deneme aşamasında olduğunu, sıkı denetim altında uygulandığını söyledi.

Enformasyon Komiseri Angelene Falk, geçen ay sonunda, yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıktığında bu tür perakende satış yapan firmaların ‘onay alarak’ ve ‘makul bir gerekçesi varsa’ biyometrik veri toplanabileceğini açıklamıştı.

Falk, geçen yıl benzeri şekilde yüz tanıma teknolojisi kullanan 7-Eleven market zincirinin kişisel verileri koruma kanununu ihlal ettiğine karar vermişti.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu ülkede konuya özel yasal düzenleme yapılana kadar yüz tanıma teknolojisinin kullanımının yasaklanması yönünde çağrı yaptı.