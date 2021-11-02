Mustafa Yalçıner: Yeter ki makası açmayıp ABD’nin politikalarına uyum sağlasın

Ama Erdoğan hâlâ Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve Türkiye’den vazgeçilemediği için ondan da vazgeçilemiyor ve istenmeyerek de olsa görüşülüyor. Yoksa, yine Beyaz Saray’a göre, Biden “Savunma ortaklığını ve Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak önemini teyit” etmezdi. Biden’ın Türkiye’ye ve başka türlüsü olamayacağı için dolayısıyla Erdoğan’a da Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya’da ihtiyacı var ve bu konuları onunla görüşmekten kaçınamıyor. Yeter ki makası açmayıp ABD’nin politikalarına uyum sağlasın. O nedenle tatlı sert tutum alıyor ABD. O da atsa atamıyor, satsa satamıyor. ABD de Türkiyesiz edemiyor!

Mustafa Yalçıner’in yazısı