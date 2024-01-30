Mustafa Yalçıner: ‘Yerli-milli’ Amerikancılık

Türkiye, özellikle cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın ağzından Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ne sıkı ve üst perdeden itirazlarda bulunmuştu!

Üyeliklere karşıydı! Özellikle İsveç “terör örgütü”nü besliyor ve destekliyor, “Teröre karşı hiçbir tedbir almıyor”du.

Yine de 2023 nisanında Finlandiya için “olur” verdi. Cidden karşıysa veto hakkı vardı ve bu durumda üyelikler imkansızdı. Ama veto edilmediği gibi, geçtiğimiz günlerde İsveç’in üyeliği de onaylandı.

Tüm “yerlilik-millilik” iddialarının sadece tevatür değil, düpedüz halka yönelik bir aldatma ve uyutma olduğu görüldü. Her şey ortada: “Yerli-milli” edebiyatı yapan AKP ile MHP, Erdoğan’la Bahçeli Türkiye’nin milli çıkarlarıyla hiç ilgilenmedi, ilgilenmiyor.

Türkiye’nin milli çıkarları NATO üyeliğini mi gerektiriyor? NATO emperyalist Batı’nın savaş örgütü. Milli çıkarlar ise her şey bir yana emperyalizme karşı çıkmayı gerektirir. Bırakalım emperyalistlerin savaş örgütlerine üyeliği, milli çıkarların sözünü edenler açısından emperyalistlerle iktisadi, siyasi ve askeri tüm ilişkilerin koparılması şarttır. Türkiye ise NATO üyeliğini sürdürdüğü gibi, bu örgütün yeni katılımlarla güçlendirilmesine onay verdi. Kim verdi? En çok “yerlilik-millilik” iddiasında bulunanlar!

Millilikle, Türkiye’nin milli çıkarlarıyla hiçbir ilgilerinin olmadığı ama İsveç’in üyeliğini onaylayarak NATO’nun güçlendirilmesini desteklerken “milli çıkarlar”ı zerrece düşünmeyip sadece pazarlık peşinde oldukları ortaya çıktı.

Mustafa Yalçıner’in yazısı