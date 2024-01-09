Mustafa Yalçıner: Önce kızı AKP’den vekil oldu, şimdi kendi belediye başkanı adayı

AKP’nin adayları da hoş mu ilginç mi demek lazım bilinmez, ama tam da AKP’ye uygun ve bu partinin tutum ve yaklaşımlarının göstergeleri.

İki adayı akçeli işlerle ilgili transferleriyle tanınıyor. Eskişehir adayı, eski İyi Partili zengin kapitalist, şirketine yüklü teşviklerle yeni partisine adım atmıştı. Muğla adayı daha da enteresan. Hem politik kariyeri hem akçeli işleri bakımından. A. Ayaydın Çiller’in DYP’sinden milletvekili adayı olarak politikaya atılmış, seçilememiş, bir seçim dönemi sonra bu kez rakibi ANAP’tan vekil olmuştu. Sonra CHP’li oldu, milletvekili seçilmekle kalmadı, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından biri olarak temayüz etti. Önce kızı AKP’den vekil oldu, şimdi kendi belediye başkanı adayı. 2023 ocağında Bodrum’daki villasının müştemilatı orman içinde kaldığı için yıkılması gerekirken, özel bir cumhurbaşkanlığı kararıyla 117 metrekarelik alanın orman olmadığı bildirilmiş ve yıkıma gerek kalmamıştı!

CHP’nin müteahhit İstanbul adayının karşısına ise, AKP, Murat Kurum’u çıkarmayı uygun gördü. Kurum, en az Eskişehir ve Muğla adayları kadar ilginç. Aday olarak açıkladığına bakılırsa AKP’ye göre önemli üstünlükleri olan bir kişi, halk açısındansa tam bir sorun.

Kurum, eski bir bakan. Bir önceki dönemin çevre ve şehircilik bakanı. Hemen tümü kapitalist patronlardan oluşturulmuş Erdoğan’ın 2. dönem kabinesinin patronluktan gelmeyen ender bakanlarından. Bürokrasi kökenli. Ama öyle böyle bir bürokrat değil. Yerli ve uluslararası sermaye ile fazlasıyla içli-dışlı olan ve kısa ömrüne çok iş sığdıranlardan. Ne tür “işler” bunlar?

Mustafa Yalçıner’in yazısı