Mustafa Yalçıner: İmamoğlu’na komplo kurulmuştur

Komplo olmasına bir komplo vardır, İmamoğlu’na komplo kurulmuştur. Bir de, sadece İmamoğlu’na değil, ama onun adaylığını düşünüp ayarlamaya çalışan kim varsa, tümüne kurulmuştur bu komplo. Ters teper mi? Tepebilir. Ancak bizim işimiz olmayan, teper mi tepmez mi, öyle mi olur böyle mi diye konuşup yorum yapıp durmakla yetinmektir!

Yapmamız gereken ve “Bizim işimiz değil” diyemeyeceğimiz şey, halkın iradesinin önceden tasarlanarak siyaseten ve taammüden çiğnenmesine karşı tutum alıp mücadele etmektir. Burjuvadır deyip geçemeyiz. Zamanında komünistlerle Yahudilerin üzerine yüründüğünde sosyal demokratlar “bize ne” deyip kenara çekilmişler, ama sıra onları da geçip papaza kadar gelmiştir!

Mustafa Yalçıner’in yazısı