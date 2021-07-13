Mustafa Yalçıner: ‘İlk seçimde gidecekler’ demekle olmuyor!

Ancak iş saptamakla bitmiyor. Nasıl alaşağı edilecek bu ikisi, nasıl bir muhalefet -bu soru ve yanıtı can yakıcı. Açıktır ki, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” demek yetmiyor! “İlk seçimde gidecekler” demekle de olmuyor! Kaybettiğimiz Maden İş Başkanı Tahir Çetin ve İşçi Ali Faik İnter’in Soma’daki cenazesinde CHP Vekili Özgür Özel, “Kalabalık cenazeler yerine hak aranırken kalabalık olmak lazım. Emek mücadelesini kalabalıklaştırmak lazım. O zaman ezilmeyeceğiz” derken doğru söylüyordu. İş ve ekmek talepleriyle adalet ve özgürlük taleplerinin birleşik bir mücadeleyle elde edilmeye çalışılması zorunlu. Toplumsal bir emek ve demokrasi mücadelesi olmadan ne kapitalizm ne de tek adam rejimi alaşağı edilebilir. Siyasette “Armut piş ağzıma düş” yok! Peki, ahlaksız siyaset karşısında çare ahlaklı siyasette mi? Liyakatsizler yerine liyakatli kişiler başa gelirse kurtulur muyuz?
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