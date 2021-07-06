Mustafa Yalçıner: Bütün sigaraları zenginler mi içecek ya da tüm ayakkabıları onlar mı giyecek!

Enflasyonu azdıracak bir temel etken halkın, ücret ve maaşla geçinenlerin alım gücünü sınırlayıp düşük tutmak. Kısa günün hesabıyla devletin maliyesini halkın sırtından finanse etmek. Enflasyon uçmakta, ama işçi emeklilerine enflasyonun yarısı bile tutmayan yüzde 8.45, memur emeklilerine yüzde 6.45’lik bir maaş zammı reva görülüyor. Toplu sözleşme dönemi geldi ve hem özel hem de devlet olarak patronlar işçiyle kamu emekçilerine en düşük zam vermek için didiniyorlar. Yani emekçi enflasyona ezdirilecek. Sonucu nedir, ne olur peki? Emekçinin alım gücü düştüğünde, kim alacak üstelik daha pahalı üretilmekte olan ürünleri? Tümünü, haydi yüzde 10’luk diyelim üst gelir diliminden zenginler mi? Bütün sigaraları onlar mı içecek örneğin ya da tüm ayakkabıları onlar mı giyecek?!
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Boğaziçili akademisyenler, ‘güvenlikçi üniversite’ye isyan etti
Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof.Dr.Melih Bulu’ya karşı direnişin 27’inci haftasına girildi. Akademisyenler rektörlük binasına arkasını döndükten sonra yaptığı açıklamada cumartesi günü kampüse kilit vurulmasını ve öğrencilerin darp edilmesini eleştirdi: “Boğaziçi hepimizin evi. Kimse bizi evimizden koparamaz. Bu inanç ve dirençle sesleniyoruz: Güvenlikçi üniversiteyi kabul etmiyoruz, özgür ve güvenilir kampüs talebimizden vazgeçmiyoruz!”
Yargıtay savcısı Dilek Doğan’ı vuran polisin cezasının temyizini reddetti
İstanbul Armutlu’da ailesiyle birlikte yaşadığı eve baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında görüşünü açıklayan Yargıtay başsavcılığı, Doğan ailesinin ve sanık polis Yüksel Moğultay’ın avukatlarının temyiz taleplerini reddetti. Sanık polise 17 Mart 2017’de ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay cezayı onarsa sanık polis cezaevinde bir ay 15 gün kalacak.
Dolar, altın, Borsa İstanbul ve bitcoin 2021’in ilk yarısında ne kadar kazandırdı?
2021’in ilk yarısı biterken sene başından bu yana dolara yatırım yapanlar karda. Bitcoin zirveden sert düşmesine rağmen hala yılbaşındaki seviyesinin üzerinde bulunurken, ons altında ise yüzde 6’ya yakın bir çekilme söz konusu. Ancak TL’deki kaybın altındaki düşüşten fazla olması iç piyasada altın fiyatlarında farklı bir görünüm ortaya koyuyor. Borsa İstanbul’da ise TL bazında yüzde 6,2 olan değer kaybı dolar bazlı olarak ise yüzde 20’ye yakın.
Havai fişek fabrikasında patlama davası: Tahliye edilen iki sanığa tutuklama
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davasında bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı.
MetroPOLL araştırması: ‘Oy kullanmamış gençler’in yüzde 18’inin tercihi protesto oy
MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘oy kullanmamış gençler’in yüzde 18’inin tercihi ‘protesto oy.’