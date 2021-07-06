Mustafa Yalçıner: Bütün sigaraları zenginler mi içecek ya da tüm ayakkabıları onlar mı giyecek!

Enflasyonu azdıracak bir temel etken halkın, ücret ve maaşla geçinenlerin alım gücünü sınırlayıp düşük tutmak. Kısa günün hesabıyla devletin maliyesini halkın sırtından finanse etmek. Enflasyon uçmakta, ama işçi emeklilerine enflasyonun yarısı bile tutmayan yüzde 8.45, memur emeklilerine yüzde 6.45’lik bir maaş zammı reva görülüyor. Toplu sözleşme dönemi geldi ve hem özel hem de devlet olarak patronlar işçiyle kamu emekçilerine en düşük zam vermek için didiniyorlar. Yani emekçi enflasyona ezdirilecek. Sonucu nedir, ne olur peki? Emekçinin alım gücü düştüğünde, kim alacak üstelik daha pahalı üretilmekte olan ürünleri? Tümünü, haydi yüzde 10’luk diyelim üst gelir diliminden zenginler mi? Bütün sigaraları onlar mı içecek örneğin ya da tüm ayakkabıları onlar mı giyecek?!

Mustafa Yalçıner’in yazısı