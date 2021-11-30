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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Yalçıner: Artık tepkisizliğin de sonuna gelindi

Artık tepkisizliğin de sonuna gelindi. “Üçüncü seçenek” ihtiyacına vurgunun da katkısıyla neredeyse bütün ülkede “Geçinemiyoruz” gösterileri ortaya çıktı. Abartılmamalı; henüz küçük ve “öncü” gösteriler, başlangıç adımları bunlar. Ve “Durun, provokasyon olur” diyenlerden İYİ Parti Denizli’de miting yaptı. Ve CHP Mersin’de miting yapacağını ilan etti. Vali alışkanlığın gücüyle “yasak” dedi, ama Kılıçdaroğlu bu kez “Sen kimsin” deyip sürdürüyor.

Kaybedemeyecekleri şeyleri var, karşı tepki muhtemeldir. Ancak yeni dönemdeyiz. Dikkatli ve sağlam adımlarla yürüme dönemi şimdi.


Mustafa Yalçıner’in yazısı

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