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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Yalçıner: ‘AKP yerine ne konacak’ sorusunun yanıtı önemli

Sebep AKP diyerek, işsizliği, fukaralığı falan eleştirenlerden. Çözümü, AKP ve Erdoğan’ın gitmesi. “Güçlendirilmiş parlamento”, “adalet”, “hukukun üstünlüğü” istiyor.

Ancak belediyelerine bakınca adalet bunun neresinde, nerede işsizlik, yoksulluk eleştirisi dedirtiyor.


Önce bir not. Okuyuculardan, sık sık muhalefet eleştirisi yapmamızı garipseyen ve “Şimdi sırası mı?” diyenler vardır.

Garipsenmemelidir ve herhalde sırasıdır. AKP ve yaptıklarına hep karşıyız, bunda sorun yok. Burada tüm muhalifler fikir birliği halinde. Ama “AKP’yi neden ve nasıl eleştiriyoruz?” ve en önemlisi, “Yerine ne konacak?” sorularının yanıtı önemli. AKP’nin yerine ondan farksız ya da milim farklı davranacak bir hükümeti kim ister? AKP’den sadece görünüşü farklı bir hükümet istememeliyiz tabii ki.

Mustafa Yalçıner’in yazısı

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