Mustafa Yalçıner: 2023 bütçesi faiz bütçesi

Erdoğan’ın dili varmamış olmalı. 2023 bütçesini Yardımcısı F. Oktay açıkladı. Yoksa örneğin geçen yılın bütçesine göre 100 milyar artırılan “sosyal yardımları” elbette Erdoğan açıklamak isterdi.

Ancak, bir “seçim bütçesi” olmanın yanı sıra 2023 bütçesinin temel belirleyeni “faiz bütçesi” oluşu.

Erdoğan bu konuda netti! Biliniyor, “Faizi savunanla beraber olamam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada” demişti. Birbiri ardına Merkez Bankası başkanlarını değiştirerek, işçi ve tüm üreticileri sürünecekleri gelirlere mahkum ederek ihracatı artıracağını düşündüğü faiz indirimleri dayatmaktaydı.

Oysa 2023 bütçesinin büyük kısmı faiz ödemelerine gidiyor.

Ek bütçeyle birlikte 2022’de faiz giderleri 330 milyar TL’ydi. 2023 bütçesinde faiz ödemeleri 566 milyar TL. Ve üstelik şimdilik bu kadar. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ek bütçeyle bütün gider kalemleriyle birlikte faiz giderlerinin büyümesi kaçınılmaz görünüyor.

Mustafa Yalçıner’in yazısı