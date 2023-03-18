Mustafa Karaalioğlu: Uyanış beklemek iyimserlik olurdu

Görünen o ki, deprem 6 Şubat’ta yaşandı ama depremi felakete dönüştüren bütün üniteler üzerinden hala devam ediyor. Nasıl 6 Şubat’ta sarsılsak bile yıkılmadan ayakta kalabilecekken, almadığımız tedbirler yüzünden bunu bir felakete çevirdiysek şimdi de içinde bulunduğumuz durum farklı değildir. Nutuklarda ne kadar aksini haykırsak da insanı, aklı, mantığı, bilimi sevmedik, sevmiyoruz… Meselemiz buydu hala budur. Ne ikaza kulak asıyoruz, ne de felaketin büyüklüğünü umursuyoruz.

Galiba, göz göre göre gelen depremi eli koyu bağlı seyreden bir ülkeden uyanış beklemek iyimserlik olurdu.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı