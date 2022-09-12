Mustafa Karaalioğlu: Türkiye Rusya’nın desteğine ihtiyaç duyuyor

Sadece Ukrayna işgal girişimi sürecinde değil, iktidarı boyunca Putin’e Türkiye kadar açık destek veren bir Avrupa ülkesi olmadı. NATO üyesi olarak bu destek daha da anlamlı ve değerlidir. Son günlerde de malum, iyi ilişki düzeyi gelişerek büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Batı’ya giden doğalgaz vanasını kapatmasını haklı, zaruri ve anlaşılabilir olduğunu söyleyecek kadar kesin bir tutum takınmaktan çekinmedi.

Türkiye içinde bulunduğu ağır ekonomik krizin de kaçınılmaz sonucu olarak Rusya’nın desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bütün dünyanın nefret objesi olan Rusya da bu desteği sürdürmek adına özenli davranmaktadır. Nükleer santral için gönderilen ve piyasa çıkmasa bile rezervlere katkı sağlayan tahminen 15 milyar Dolar para da bunun bir göstergesidir. Seçim atmosferinde, döviz kuruyla mücadelede anlamlı sayılacak bir dostluk göstergesi…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı