Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Tablonun tamamı siyasetsizlikten ibaret

Ne kadar yoğun bir mesai var gibi görünse de ne kadar yüksek sesle siyaset konuşuluyor olsa da Türkiye’nin temel problemi siyasetsizliktir. Siyasetsizlik, ülke meselelerinin siyaset yoluyla çözülememesi ve ilaveten siyasi dil nedeniyle o meselelerin derinleşmesidir. İktidar, en büyük ve kudretli, hatta sınırsız güç sahibi bir siyasi unsur olarak artık çözüm gücü değildir. Aksine, bir şekilde taraf olduğu meseleleri daha da derinleştirici rolden kurtulamamaktadır.

Esasen zıt iki kutbun ittifak ve koalisyonundan “temel problemlerin” hallini beklemek zaten gerçekçi olmazdı. AK Parti ve MHP ittifakı kuruluş maksadı istikametinde; yani, iktidar olmaya yetecek sayıyı bulmak ve korumak ekseninde yürümek zorundadır. Yürüyüş esnasında el atacağı işler de bu maksadı güçlendirecek türden olmalıdır. Aksi takdirde yürüyüş akamete uğrayacaktır. Bunu tecrübeyle biliyorlar. Böyle olunca da ne eğitim, ne kültür, ne adalet, ne ekonomi ne de Kürt meselesi ve hatta temel hak ve özgürlüklerin önünü açabilmek mümkündür. Hangisine el atılsa iktidarı kendi içinde krize sokacak gerilim kaçınılmazdır.


Tablonun tamamı siyasetsizlikten ibarettir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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