Mustafa Karaalioğlu: Son anda bir mutabakatsızlık enerjiyi alıp götürebilir

Altı partinin müştereken altına imza atacakları bir aday, şüphesiz seçimi kazanma yolunda büyük bir imkan sunuyor. Ne var ki aday belirleme süreçleri her zaman iyi niyet ve temennilerle gelişmez. Bu yüzden adayın kim olacağı, seçim takvimine bağlanmış olarak zamanı geldiğinde açıklanacak olsa da altı liderin şimdiden isim ya da isimler üzerinde konuşması faydalı olacaktır. Son anda yaşanacak bir mutabakatsızlık altı partinin oluşturduğu iyimserlik ve enerjiyi alıp götürebilir. Her konuda anlaşmış ama adayda ortak hareket edemeyen masa, muhalefet için büyük bir risk demektir. Dünkü toplantıda konuşuldu mu bilmiyoruz ama aday konusunun liderler arasında açılmasının, tartışılmasının ve olur/olmazların değerlendirilmesinin zamanı gelmiştir. Son dakika probleminin bertaraf edilmesi için, bugün yeterince dakika varken liderlerin birbirleriyle açıkça konuşmaları isabet olacaktır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı