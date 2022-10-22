Mustafa Karaalioğlu: Seçime doğru AKP’nin eski icraatlarını daha fazla duyacağız

Seçim atmosferi yoğunlaşmaya başladıkça, geriye doğru 20 yılı ve AK Parti icraatları bahsini daha fazla duyacağız. İktidar açısından bu bahsi “ustalıkla anlatmak” hayati öneme sahip çünkü özellikle son beş yılın; yani başkanlık döneminin hatıraları pek iyi olmadığı için 20 yılı harmanlamak gerekecek. Muhalefete göre, zaten toplamda başarı yok, olanların ise daha iyisi mümkündü.

Seçim denilen şey de nihayet iktidar ve muhalefetten hangisinin sözünün galebe çalacağını tayin etmek demektir.

Faizin, kurun ve enflasyonun gündemden kalktığı bir 10 yıl vardı ve refah artıyordu ama bugün o 10 yılın içinde değiliz. Başladığımızın yerin gerisindeyiz; 20 yılın en yüksek faiz, en yüksek kur ve en yüksek enflasyonunu bir arada yaşıyoruz. Ayrıca, 2023 hedeflerinin hiçbirisi tutmadı.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı