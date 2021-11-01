Mustafa Karaalioğlu: Muhafazakar kesimdeki huzursuzluğun iki nedeni

Bugün hem siyasi ve sosyolojik tablonun gereği hem de iktidarın bariz karakteri nedeniyle avantajlı ve makbul varsayılan geniş muhafazakar kesimlerin mutlu, huzurlu ve geleceğe güvenle baktıkları tahmin ediliyor. İktidarı belirliyor olmanın ve devamını garanti etmenin doğal sonucu olarak bir kaygı taşımadıkları da düşünülüyor. Elbette, kötü ekonomik tablo, yönetim zaafları ve iktidarın yorgunluğundan kaynaklanan problemlerin her kesime yansımasından düşen payı alıyorlar ve bundan şikayetçiler. Ama, iktidar kendilerinden olduğu için, kimlik, inanç ve hayat tarzı açısından en kaygısız kesimin muhafazakar kitleler olduğu varsayılıyor.

Ne var ki bu varsayım artık eskisi kadar geçerli görünmüyor.

… huzursuzluğu teyit eden sözleri ve serzenişleri herkes işitiyor.

Huzursuzluğun iki nedeni vardır.

1- İktidarın, muhafazakar için en önemli kriter olan ahlaki tutum, yolsuzluk, liyakat ve benzeri konularda sergilediği tablonun savunulamazlığı…

2- Muhtemel bir iktidar değişikliğinde “kazanım” kelimesiyle tanımlanan, inandığı gibi yaşamaya dair hakların zarar görebileceği endişesi…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı