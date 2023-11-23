Mustafa Karaalioğlu: Kimse ittifaklardan geri dönemez

Cumhurbaşkanı, 50 +1’i kaldırmakla ne amaçlıyor, anlamak zor. Bu şart kalkacak olursa ittifaklar dağılmayacaktır. Sonuçta iki güçlü adayın yarıştığı sistemden söz ediyoruz ve adaylar mutlaka ipi göğüslemek için son seçimde olduğu gibi bazen akla hayale gelmeyecek işbirliklerine müracaat edecektir. 50 +1 olsa da, 50 – 1 olsa da bu ihtiyaç değişmeyecektir.

Sadece Cumhurbaşkanı seçiminde değil Meclis’te de ittifak kaçınılmaz olmaya devam edecektir.

Yüzde 50 +1 şartını kalksa bile kimse ittifaklardan geri dönemez. Kimse bu şart kalktı diye müttefik bulmaktan vazgeçemez.

Böyle bir Başkanlık Sistemi varken barajın önemi yoktur. Erdoğan’ın bu girişimi de 14/28 Mayıs’ta fiilen kapanan Başkanlık Sistemi tartışmasını en hassas yerinden tekrar masaya getirmekten ve parlamenter sistem çağrılarından başka sonuç doğurmayacaktır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı