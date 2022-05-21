Mustafa Karaalioğlu: ‘Kim olsa bundan daha iyisini yapar’ rahatlığı

İktidarın her denemede daha da batağa saplanacağını hesap eden muhalefet kendisinin neyi, nasıl yapacağını açıklamak yerine “Kim olsa bundan daha iyisini yapar” rahatlığına da alışıyor. Muhalefetin bir başka eksiği olan, vizyon üretme tembelliği de böyle yayılıyor.

Oysa, seçim sonucunu tayin etmekte anketler, ittifaklar ve oy hesaplarından daha önemli bir siyasi veri vardır; o da seçimi zorlama kabiliyetidir. Seçmenin önüne sandığı getirmekle getirememek arasında büyük bir siyasi fark bulunmaktadır. Buna muvaffak olan muhalefetle muvaffak olamayan muhalefetin gücü aynı değildir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı