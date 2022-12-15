Mustafa Karaalioğlu: Kendisine işlemeyen yasağı rakibine denemek istemiş

Acı bir tebessüm uzun uzun konuşmaktan daha anlamlı geliyor; sözler, kelimeler yerine, o ifadeyle bakmak daha fazla şey ifade ediyor. Bir ülke bu kadar mı talihsiz olur? Akıl almıyor, havsala kalıyor…

İstanbul Belediye Başkanı’na “Gözünün üstünde kaşın var” demişler, ceza vermişler, siyasi yasaklı olmasına hükmetmişler. Yok, 25 sene öncekine değil bugünküne… Kazandığı birinci seçim iptal edilip sonra tekrar kazanan belediye başkanına… 25 sene önceki belediye başkanı kendisine işlemeyen yasağı, eksiksiz ve aynen; bu kez rakibine karşı denemek istemiş. Galiba, bana işlemedi ama bakarsın ona işler diye düşünmüş. Yasakmış, yasakçılıkmış, tarih ne yazar, ne çizer umursamamış. Böyle bir manzaranın hak ettiği nazar, sadece acı bir tebessümdür. Gayrısı fuzulidir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı