Mustafa Karaalioğlu: İşler kötü gitse de AK Parti’den vazgeçmeyecek sadık kitle var

Bir yandan erken seçim beklentisi sürüyor, öte yandan bekledikçe zamanında seçimin kronometresi de işliyor. Bekleyerek veya umarak 2022 seçimsiz geçerse gelecek yılın her günü zaten resmi olmasa da fiili kampanya döneminin başlangıcı olacak. Ki, bugün de fiilen o kampanyanın içerisindeyiz. Seçim tarihi kadar merak edilen bir konu mevcut ekonomik kriz ve krizle birlikte birçok alanda problemli gidişi kuşatan yönetim krizine rağmen AK Parti oylarının nasıl olup da hala 30 bandı üzerinde seyrettiği sorusudur. Yüzde 30 bandı da muhalefetin rakamı, iktidara sunulan araştırmalar göre bu rakam yüzde 40’dan aşağı değil. Artı MHP’nin oyları…

Sorunun birden fazla cevabı var elbette… Aktüel durum kadar geleneksel siyasi blokların geçişkenliğe kapalı bir kesimi olduğu muhakkaktır. İşler kötü gitse de AK Parti’den asla vazgeçmeyecek ve işlerin kötü gidişini Erdoğan’dan bilmeyecek sadık kitle vardır. Benzeri tutum CHP ve MHP tabanında da gözlemlenebilir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı