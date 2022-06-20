Mustafa Karaalioğlu: Hükümet, yanlış ve çaresiz icraatlarıyla muhalefeti seçime hazırlıyor

Hükümet, bazen yanlış bazen de çaresiz icraatlarıyla muhalefeti de seçime hazırlıyor. Ekonomik krize karşı geçen önlemsiz her gün ve başta keskin siyaset dili ve demokratik ortamı daha da gerginleştiren son internet yasası gibi girişimler devam ettikçe muhalefetin kampanyası güçlenecektir.

Elbette özellikle altılı masa için seçim hazırlığı bunlardan ibaret değil ama böyle kıymetli bir avantaja sahip oldukları aşikardır. Altılı masanın yol haritası ve müşterek yönetme protokolü şekillendikçe, iktidardan gelen bu doğal desteğin ivmesi de artacaktır. Muhalefet lehine avantaj var ama bununla yetinip yetinmeyeceklerini ve üzerine ne koyacaklarını da bekleyip göreceğiz…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı